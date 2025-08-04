Скончался легендарный итальянский баскетболист

На 69-м году жизни скончался итальянский баскетболист Марко Бонамико, серебряный призер московской Олимпиады 1980 года, сообщила Федерация баскетбола Италии. Спортсмен, получивший прозвище Морпех, ушел из жизни после госпитализации в больнице Белларии.

Бонамико за свою выдающуюся карьеру дважды приводил «Виртус» из Болоньи к чемпионскому титулу, выиграл два национальных кубка. В составе сборной Италии он провел 151 матч, став олимпийским серебряным призером и чемпионом Европы 1983 года во Франции.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави умер в возрасте 72 лет. Экс-спортсмен последние пять лет боролся с деменцией. Кави, включенный в Международный зал боксерской славы в 2004 году, завершил карьеру со впечатляющим рекордом: 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений и 1 ничья в 53 профессиональных боях.

До этого венгерский бодибилдер, двукратный абсолютный победитель турнира Superbody Бела Кати умер после неудачного падения с велосипеда, ему было 46 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Кипре 31 июля. Спортсмен отправился на велопрогулку и при падении получил смертельную травму головы.