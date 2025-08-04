Вслед за Оззи Осборном ушел из жизни еще один исполнитель хеви-метала Фронтмен рок-группы Junkyard Роуч скончался после двух недель со свадьбы

Умер вокалист и фронтмен Junkyard Дэвид Роуч, сказано на странице рок-группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На момент смерти звезде 80-х было 59 лет. По словам источника, причиной ухода из жизни вокалиста стала агрессивная форма рака. Диагноз был поставлен в конце марта. Его коллеги сообщили, что Роуч женился всего за две недели до своей смерти.

После мужественной борьбы с раком Дэвид мирно скончался прошлой ночью у себя дома, в любящих объятиях своей жены, — сказано в сообщении.

Американская хеви-метал-группа Junkyard образовалась в 1987 году в Лос-Анджелесе. Ее участники ранее играли в Minor Threat, Big Boys, Decry и Dag Nasty. В обществе группу сравнивали с американской хард-рок-группой из Лос-Анджелеса Guns N' Roses.

Ранее сообщалось, что один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году.