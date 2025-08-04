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04 августа 2025 в 16:02

Наступление ВС РФ на Харьков 4 августа: гибель 120 солдат, заход в Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 4 августа 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 4 августа: обстановка на фронте

«ВС РФ продвинулись в Харьковской области. Российская армия полностью взяла под контроль правобережную часть Волчанска и продвинулась к Купянску. Правобережная часть Волчанска полностью под контролем российских войск, рассказал источник. По его словам, ВС РФ также берут под огневой контроль логистику и снабжение гарнизона ВСУ в городе. В свою очередь российская армия также смогла продвинуться к северу от Купянска. Кроме того, российские ДРГ периодически действуют уже в самом городе», — передает канал «Иди и смотри».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении в лесном массиве севернее Синельниково артиллерия и расчеты БПЛА продолжают поиск и уничтожение живой силы и техники ВСУ.

«Противник усиливает оборонительные позиции с целью их удержания в Синельниковском лесу и недопущения расширения плацдарма ВС РФ на левом берегу реки Волчьей. В районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет, штурмовики продвинулись на 1300 м. Противник на данном участке фронта активных действий не предпринимал. В результате установления контроля над правобережьем Волчанска „северяне“ полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с юга и юго-востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», — отметили авторы канала.

По их данным, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожены три боевые группы 13-й ОБр НГУ, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

«В результате ожесточенных боев часть подразделений 92-й ОШБр ВСУ потеряли боеспособность и выводятся на восполнение потерь. На участке фронта Меловое — Хатнее противник активных действий не предпринимал. В ходе огневого поражения уничтожены три боевые группы ВСУ», — подчеркнул «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Авторы канала также обратили внимание, что военнослужащих 65-го ракетно-артиллерийского арсенала из Харькова массово переводят в штурмовые подразделения.

«Сам факт перевода военнослужащих с тыловых должностей является уже обыденностью для ВСУ. В сложившейся ситуации вызывает интерес судьба одного из военнослужащих этого подразделения — некоего И. Тужакова, который не только находился в районе Волчанска, но и заразился там гепатитом от одного из своих сослуживцев», — добавил «Северный ветер».

В Минобороны РФ сегодня заявили, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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