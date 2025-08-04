В Германии нашли древнего морского ящера с длинной шеей PeerJ: в Германии изучили скелет морского ящера возрастом 183 млн лет

Палеонтологи описали вид морской рептилии, которая обитала на Земле почти 183 млн лет назад, сообщает журнал PeerJ. Названное Plesionectes longicollum («почти-пловец с длинной шеей») ископаемое существо относится к группе длинношеих морских хищников — плезиозавров.

Скелет нашли в сланцевых отложениях Позитонии на юго-западе ФРГ еще в 1978 году. Однако полноценное анатомическое исследование находки ученые провели только сейчас. Они пришли к выводу, что открыт неизвестный ранее вид.

Экземпляр пролежал в музейных фондах десятилетиями, но его строение никто детально не изучал. Мы обнаружили уникальное сочетание признаков, отличающее его от всех известных плезиозавров, — отметил палеонтолог из музея естествознания в Билефельде Свен Закс.

Plesionectes longicollum оказался самым древним из известных плезиозавров в хольцмаденских сланцах. Находка позволяет палеонтологам по-новому взглянуть на эволюцию морских экосистем в периоды глобальных экологических и климатических изменений.

Ранее окаменелые отпечатки флоры и фауны юрского периода были найдены возле Новокузнецка. Находки помогут больше узнать о растительности и животном мире на Земле около 200 млн лет назад.