Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 16:10

Из музея в Петербурге похитили необычный золотой слиток

В Петербурге из музея украли бутафорский слиток золота для квеста на ловкость

Фото: Stven Hoppe/dpa/Global Look Press

В одном из интерактивных музеев Санкт-Петербурга был похищен бутафорский слиток золота, который использовался в квесте для проверки ловкости рук, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, похищенный предмет являлся частью интерактивной экспозиции, где посетителям предлагалось проявить сноровку, чтобы извлечь слиток через узкое отверстие в прозрачном ящике.

Канал отмечает, что сотрудники музея призывают похитителя вернуть экспонат, так как на его изготовление уходит 2–3 месяца ручной работы. Он представляет собой железную основу с внутренними свинцовыми утяжелителями, покрытую бронзовым напылением. При этом его вес составляет 6,7 килограмма, тогда как настоящий золотой слиток аналогичного размера весил бы около 13 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полиция задержала прихожанку за похищение иконы «Всех скорбящих радости и взыскания погибших» XIX века. Женщина украла ее из храма Великомученика и Целителя Пантелеимона. При осмотре у женщины обнаружили оклад иконы, а в ее квартире нашли саму реликвию. По данным МВД, задержанная не смогла объяснить мотивов своего поступка.

Россия
Санкт-Петербург
музеи
кражи
золото
квесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.