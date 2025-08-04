Из музея в Петербурге похитили необычный золотой слиток В Петербурге из музея украли бутафорский слиток золота для квеста на ловкость

В одном из интерактивных музеев Санкт-Петербурга был похищен бутафорский слиток золота, который использовался в квесте для проверки ловкости рук, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, похищенный предмет являлся частью интерактивной экспозиции, где посетителям предлагалось проявить сноровку, чтобы извлечь слиток через узкое отверстие в прозрачном ящике.

Канал отмечает, что сотрудники музея призывают похитителя вернуть экспонат, так как на его изготовление уходит 2–3 месяца ручной работы. Он представляет собой железную основу с внутренними свинцовыми утяжелителями, покрытую бронзовым напылением. При этом его вес составляет 6,7 килограмма, тогда как настоящий золотой слиток аналогичного размера весил бы около 13 килограммов.

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