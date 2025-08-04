Зимняя заготовка: мятное варенье для выпечки и десертов

Мятное варенье — это оригинальная заготовка, которая сохраняет летнюю свежесть и аромат на всю зиму. Сочетание мяты с лимоном создает освежающий вкус, идеальный для чаепитий и приготовления десертов. Такое варенье станет изысканным дополнением к сырной тарелке или начинкой для выпечки.
Ингредиенты:
- свежие листья мяты со стеблями — 250 г;
- сахар — 1 кг;
- лимоны — 2 шт.;
- вода — 500 мл.
Приготовление:
- Мяту тщательно промойте и обсушите, затем мелко нарежьте.
- Лимоны вымойте и измельчите вместе с кожурой.
- В кастрюле смешайте мяту, лимоны и воду, доведите до кипения.
- Варите 10 минут, затем снимите с огня и оставьте настаиваться 24 часа.
- Через сутки процедите массу через марлю, хорошо отжав жидкость.
- В полученный настой добавьте сахар и варите на медленном огне до загустения.
- Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.
Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.