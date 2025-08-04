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04 августа 2025 в 11:17

Зимняя заготовка: мятное варенье для выпечки и десертов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мятное варенье — это оригинальная заготовка, которая сохраняет летнюю свежесть и аромат на всю зиму. Сочетание мяты с лимоном создает освежающий вкус, идеальный для чаепитий и приготовления десертов. Такое варенье станет изысканным дополнением к сырной тарелке или начинкой для выпечки.

Ингредиенты:

  • свежие листья мяты со стеблями — 250 г;
  • сахар — 1 кг;
  • лимоны — 2 шт.;
  • вода — 500 мл.

Приготовление:

  1. Мяту тщательно промойте и обсушите, затем мелко нарежьте.
  2. Лимоны вымойте и измельчите вместе с кожурой.
  3. В кастрюле смешайте мяту, лимоны и воду, доведите до кипения.
  4. Варите 10 минут, затем снимите с огня и оставьте настаиваться 24 часа.
  5. Через сутки процедите массу через марлю, хорошо отжав жидкость.
  6. В полученный настой добавьте сахар и варите на медленном огне до загустения.
  7. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

еда
десерты
мята
варенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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