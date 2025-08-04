Зимняя заготовка: мятное варенье для выпечки и десертов

Мятное варенье — это оригинальная заготовка, которая сохраняет летнюю свежесть и аромат на всю зиму. Сочетание мяты с лимоном создает освежающий вкус, идеальный для чаепитий и приготовления десертов. Такое варенье станет изысканным дополнением к сырной тарелке или начинкой для выпечки.

Ингредиенты:

свежие листья мяты со стеблями — 250 г;

сахар — 1 кг;

лимоны — 2 шт.;

вода — 500 мл.

Приготовление:

Мяту тщательно промойте и обсушите, затем мелко нарежьте. Лимоны вымойте и измельчите вместе с кожурой. В кастрюле смешайте мяту, лимоны и воду, доведите до кипения. Варите 10 минут, затем снимите с огня и оставьте настаиваться 24 часа. Через сутки процедите массу через марлю, хорошо отжав жидкость. В полученный настой добавьте сахар и варите на медленном огне до загустения. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и сразу закатайте.

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