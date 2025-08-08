Печёночный торт с кабачками — летняя закуска! Вкусно и готовить просто! Этот торт станет украшением любого праздничного стола. Нежные печёночные блинчики в сочетании с овощной начинкой создают идеальный баланс вкусов.
Ингредиенты для блинов
- Печень куриная — 500 г
- Мука — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 250 мл
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Для начинки
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Кабачок молодой — 1 шт. (около 200 г)
- Майонез — 300 г
- Зелень петрушки — для украшения
Приготовление
- Печень измельчаем в блендере до однородности. Добавляем яйца, молоко, соль и растительное масло, тщательно взбиваем. Постепенно вводим муку, перемешивая до консистенции жидкой сметаны. Оставляем тесто на 15 минут.
- Для начинки лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной тёрке. Кабачок нарезаем тонкими слайсами и запекаем с солью в духовке. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь. Тушим 7–10 минут до мягкости овощей, затем остужаем. Смешиваем овощную смесь с майонезом.
- Жарим тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде без добавления масла (оно уже есть в тесте). Каждый блин смазываем овощной начинкой и перекладываем слой кабачков, формируя торт. Верхний слой украшаем зеленью.
