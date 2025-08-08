Печёночный торт с кабачками — летняя закуска! Вкусно и готовить просто

Печёночный торт с кабачками — летняя закуска! Вкусно и готовить просто! Этот торт станет украшением любого праздничного стола. Нежные печёночные блинчики в сочетании с овощной начинкой создают идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты для блинов

Печень куриная — 500 г

Мука — 150 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 250 мл

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Для начинки

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Кабачок молодой — 1 шт. (около 200 г)

Майонез — 300 г

Зелень петрушки — для украшения

Приготовление

Печень измельчаем в блендере до однородности. Добавляем яйца, молоко, соль и растительное масло, тщательно взбиваем. Постепенно вводим муку, перемешивая до консистенции жидкой сметаны. Оставляем тесто на 15 минут. Для начинки лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной тёрке. Кабачок нарезаем тонкими слайсами и запекаем с солью в духовке. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь. Тушим 7–10 минут до мягкости овощей, затем остужаем. Смешиваем овощную смесь с майонезом. Жарим тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде без добавления масла (оно уже есть в тесте). Каждый блин смазываем овощной начинкой и перекладываем слой кабачков, формируя торт. Верхний слой украшаем зеленью.

