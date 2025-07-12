Печенье «Страчателла» просто восхитительно! Простой и необычный рецепт

Если вы любите сочетание нежного теста и хрустящего шоколада, это печенье станет вашей новой слабостью! Название «Страчателла» выбрано не случайно — как и знаменитое итальянское мороженое, это печенье сочетает бархатистую текстуру с россыпью шоколадных кусочков. Оно идеально подходит к утреннему капучино, станет звездой вечернего чаепития или милым подарком в красивой упаковке. А главное — готовится элементарно из доступных ингредиентов!

Начните с подготовки шоколада — 70 г темного или молочного шоколада порубите ножом в крупную крошку. Размягченное сливочное масло (120 г) взбейте с сахарной пудрой (80 г) до воздушной массы. Добавьте яйцо, щепотку соли и ванилина, продолжайте взбивать до однородности. Просеянную муку (около 220 г) смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в масляную смесь, замешивая мягкое тесто. В конце добавьте шоколадную крошку, оставив немного для украшения.

Тесто разделите на 20 порций, сформируйте шарики, слегка приплюсните их и выложите на противень с пергаментом, посыпав оставшимся шоколадом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут — края должны слегка подрумяниться, а серединка остаться мягкой. Дайте печенью остыть на решетке — оно станет более хрустящим снаружи, сохранив нежную текстуру внутри.

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