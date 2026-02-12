Печенье «Красный бархат»: простой рецепт для Дня святого Валентина или просто к чаепитию

Печенье «Красный бархат»: простой рецепт для Дня святого Валентина или просто к чаепитию

Печенье «Красный бархат» — это мини-версия знаменитого торта, которая тает во рту и покоряет с первой пробы. Рассказываем простой рецепт выпечки для Дня святого Валентина или просто к чаепитию.

Для приготовления понадобится: 280 г муки, 200 г сахара, 120 г размягченного сливочного масла, 2 яйца, 120 мл молока + 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. какао-порошка без сахара, щепотка соли, 1-2 ч. л. ванильного экстракта, красный пищевой краситель. Для глазури: 200 г сливочного сыра, 50 г размягченного сливочного масла, 150-200 г сахарной пудры, ваниль.

Рецепт: духовку разогрейте до 180°C. В миске просейте муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте масло с сахаром до пышности, добавьте яйца по одному, затем ваниль. Смешайте молоко с лимонным соком и красителем. Чередуя, добавьте в масляную смесь сухие ингредиенты и окрашенное молоко. Тесто будет густым. На противень с пергаментом выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые печенья. Выпекайте 10-12 минут. Они должны остаться мягкими внутри. Для глазури взбейте сыр и масло, постепенно добавляя сахарную пудру и ваниль. Когда печенье полностью остынет, смажьте половины кремом и соедините.

Ранее стало известно, как приготовить торт-мороженое из вафельных коржей, сливок и сгущенки.