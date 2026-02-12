Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:31

Печенье «Красный бархат»: простой рецепт для Дня святого Валентина или просто к чаепитию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Печенье «Красный бархат» — это мини-версия знаменитого торта, которая тает во рту и покоряет с первой пробы. Рассказываем простой рецепт выпечки для Дня святого Валентина или просто к чаепитию.

Для приготовления понадобится: 280 г муки, 200 г сахара, 120 г размягченного сливочного масла, 2 яйца, 120 мл молока + 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. какао-порошка без сахара, щепотка соли, 1-2 ч. л. ванильного экстракта, красный пищевой краситель. Для глазури: 200 г сливочного сыра, 50 г размягченного сливочного масла, 150-200 г сахарной пудры, ваниль.

Рецепт: духовку разогрейте до 180°C. В миске просейте муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте масло с сахаром до пышности, добавьте яйца по одному, затем ваниль. Смешайте молоко с лимонным соком и красителем. Чередуя, добавьте в масляную смесь сухие ингредиенты и окрашенное молоко. Тесто будет густым. На противень с пергаментом выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые печенья. Выпекайте 10-12 минут. Они должны остаться мягкими внутри. Для глазури взбейте сыр и масло, постепенно добавляя сахарную пудру и ваниль. Когда печенье полностью остынет, смажьте половины кремом и соедините.

Ранее стало известно, как приготовить торт-мороженое из вафельных коржей, сливок и сгущенки.

Проверено редакцией
Читайте также
Хватит дарить носки: салат для мужчин «Бернинг мэн» — готовим на 14 и 23 Февраля. Очень вкусный и пикантный
Общество
Хватит дарить носки: салат для мужчин «Бернинг мэн» — готовим на 14 и 23 Февраля. Очень вкусный и пикантный
Вкусная и сытная закуска из яйца и сыра: всего 2 ломтика — чертовски вкусно
Общество
Вкусная и сытная закуска из яйца и сыра: всего 2 ломтика — чертовски вкусно
Смешиваю яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку: мягкое печенье для завтраков и чаепития
Общество
Смешиваю яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку: мягкое печенье для завтраков и чаепития
С кленовым сиропом и фисташками: рецепт домашнего песочного печенья
Семья и жизнь
С кленовым сиропом и фисташками: рецепт домашнего песочного печенья
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными «Рогаликами». Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
Общество
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными «Рогаликами». Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
печенья
рецепты
выпечка
День святого Валентина
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певцу Абдразакову пророчат кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.