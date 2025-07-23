Пате из творога и оливок по-французски! Идеально на завтрак или перекус!

Пате из творога и оливок по-французски! Идеально на завтрак или перекус!

Творожное пате с оливками — изысканная закуска за 15 минут! Этот рецепт я случайно придумала, когда гости уже стояли на пороге, — теперь он мой спасательный круг для неожиданных визитеров! Нежное творожное пате с пикантными нотками маслин и оливок выглядит как ресторанная закуска, а готовится проще бутерброда.

Берем 250 г творога (лучше 9% жирности), протираем через сито — это сделает текстуру идеально гладкой. Добавляем 50 г мелко нарезанных черных оливок без косточек и 50 г зеленых оливок (можно с лимоном или перцем для пикантности).

Секретный ингредиент — 1 ст. л. каперсов и 1 ч. л. их рассола. Перемешиваем с 2 ст. л. оливкового масла, щепоткой сушеного орегано и зубчиком чеснока (по желанию). Выкладываем в креманку, делая «волны» ложкой.

Охлаждаем 1 час — за это время вкусы «поженятся». Подаем с гренками или свежим багетом. Украшаем веточкой тимьяна и оливковым маслом с перцем.

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