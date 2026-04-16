Смешиваю творог и авокадо: жарю полезные оладьи. Вкуснота на завтрак — так вы точно не пробовали

Если хочется чего-то необычного, но простого — попробуйте эти творожные оладьи. Без лишней муки, без сложных шагов, а на выходе — нежная текстура и мягкий сливочный вкус. Отличный вариант и на завтрак, и на лёгкий ужин.

Главный плюс — сочетание авокадо и творога. Оладьи получаются не сухими, а буквально тают во рту.

Ингредиенты: авокадо — 2 шт., яйца — 4 шт., творог мягкий или брикетный — 150 г, рисовая мука — 3 ст. ложки.

Все ингредиенты пробейте блендером до однородной массы. Тесто получится густым и кремовым. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно по 4–5 минут с каждой стороны на среднем огне до румяной корочки.

Если хочется сделать ещё интереснее, приготовьте простую намазку. Смешайте авокадо, творог, немного оливкового масла, сок лимона, щепотку соли, немного мёда и перца чили.

Подавайте оладьи с этой кремовой массой и кусочками слабосолёной рыбы — получается очень насыщенно и вкусно, как в хорошем кафе, только у вас дома.

