Пармезан и моцарелла в деле: делаю хит итальянской кухни — баклажаны пармиджано

Секрет в том, чтобы баклажаны не превратились в кашу. Я покажу, как сделать их сочными, с «мясным» вкусом и хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Томатная паста — 150 г, баклажаны — 300 г, мука — 15 г, растительное масло — 30 г, сыр моцарелла — 60 г, пармезан — 10 г, базилик — 5 г.

Как готовлю

Сначала чищу баклажаны от кожуры, нарезаю слайсами и солю. Оставляю на пару минут, чтобы стекла лишняя горечь. Тем временем разогреваю масло и обжариваю слайсы во фритюре до румяной корочки — готовые выкладываю на бумажное полотенце. На противень выливаю томатную пасту и начинаю собирать слои: баклажаны, моцарелла, тертый пармезан, базилик. Повторяю три раза.

Отправляю в духовку на 15 минут при 200 градусах. Самое сложное — дождаться, пока остынет, но я обычно выдерживаю еще 10 минут в форме, чтобы слои схватились и запеканка не развалилась при нарезке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда достал форму из духовки — сырная корочка аж хрустела, а внутри моцарелла тянулась за ножом. Главное открытие: не жалейте пармезана, именно он дает ту самую пиццайольную дерзость.