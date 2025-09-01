День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:10

Панакота, которая унесет вас в мандариновый рай: без муки и яиц!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мандариновая панакота — это изысканный десерт, который сочетает в себе нежность сливочного крема и яркую цитрусовую свежесть. Его воздушная текстура и сбалансированный вкус делают его идеальным завершением любого приема пищи. Этот десерт выглядит как ресторанный, но готовится просто из доступных ингредиентов, не требуя специальных навыков.

Для мандаринового слоя 5 г желатина замачивают в 25 мл воды. 5 очищенных мандаринов измельчают в блендере и процеживают, получая сок. Сок смешивают с 40 г сахара, доводят до кипения, добавляют желатин и перемешивают до растворения. Разливают по стаканам и охлаждают 2 часа. Для сливочного слоя также замачивают 5 г желатина в 25 мл воды. 250 мл сливок смешивают с 40 г сахара, доводят до кипения, добавляют желатин и перемешивают. Остывшую смесь выливают поверх застывшего мандаринового слоя и снова охлаждают 2 часа.

Десерт получается с красивыми четкими слоями, нежной кремовой текстурой и освежающим цитрусовым вкусом. Подавать его лучше хорошо охлажденным, украсив мандариновыми дольками, мятой или цедрой. Панакота отлично хранится в холодильнике до двух дней, что позволяет приготовить ее заранее. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в слои ваниль, корицу или другие специи, создавая новые вкусовые сочетания.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

