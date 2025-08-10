Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Необычная лазанья без макарон — с тонким сардинским хлебом пане карасау. Вместо традиционного теста — хрустящие коржи, насыщенный томатный соус и два вида сыра.

Для 4 порций возьмите 500 г спелых томатов, 5 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 400 г консервированных томатов-сливок, 1 небольшой красный перец чили, щепотку соли, 8 листьев базилика, 180 г пане карасау, 400 г моцареллы, 80 г пармезана. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте. Обжарьте чеснок на слабом огне в масле, добавьте свежие и консервированные томаты, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте перец, соль, готовьте ещё 45 минут на слабом огне, разминая помидоры. За 10 минут до готовности добавьте базилик. Соберите лазанью в форме: слой соуса, слой пане карасау, затем снова соус, моцарелла, пармезан. Повторите трижды. Верхний слой хлеба слегка смочите водой, покройте соусом и сыром. Запекайте при 175 °C 20 минут до золотистой корочки.

