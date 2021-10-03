Памфилова пообещала судиться с журналистами из-за статей о выборах

Центризбирком будет судиться с отдельными журналистами из-за публикаций о выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания ведомства. По её словам, которые приводит РИА Новости, СМИ распространяли ложь и клевету. Деньги, полученные от работников медиа, планируется передать нуждающимся.

Она рассказала, что ЦИК никогда не обращалась в суд из-за работы конкретного СМИ, «несмотря на разные потоки, мутные потоки в некоторых СМИ». Однако комиссия будет судиться с отдельными авторами.

Всё сейчас отмониторим, отследим. Я думаю, что таких исков (против журналистов. — NEWS.ru) будет немало. Раньше мы этого не делали. И зря, — подчеркнула Памфилова.

По её словам, «первым кандидатом» на иск стал журналист АПН Северо-Запад Анатолий Кантер, который написал материал «Мнимая легитимность российской власти». Она уверена, что журналист либо не понимает, как работает онлайн-голосование, либо лжёт о нём.

Там много гадостей, вот только один [пример]: «Несомненно, главным орудием в руках Памфиловой стало электронное голосование. <...> С его помощью умелые ручки из ЦИК нарисовали порядка 14 млн голосов в пользу „Единой России“», — поделилась глава ЦИК.

Деньги, которые Центризбирком отсудит у журналистов, планируется передать нуждающимся или на лечение детей.

Пусть за свою ложь приносят хоть какую-то пользу обществу, пусть платят штрафы, — добавила Памфилова.

Материал Кантера был основан на исследовании математика Сергея Шпилькина. Глава ЦИК заявила, что его исследования за рубежом не воспринимают всерьёз.

Цену шпилькинских кривых мы уже все знаем. <...> Когда господин Шпилькин нарисует такие же кривые по выборам в США, пусть только попробует достать хоть тысячную доли информации, какая есть у нас, в Штатах, Германии, Франции, всех, на кого они молятся. Вот так сможем поговорить, — заключила она.

21 сентября Шпилькин опубликовал исследование, согласно которому примерно 50% голосов за «Единую Россию» можно назвать аномальными. Эксперт считает, что это может свидетельствовать о фальсификациях.

Исследователь изучил информацию с 96 840 участков, где проголосовали 107,9 млн человек из 109,2 млн избирателей. Он составил график, на котором видны аномальные данные — высокий процент голосов за ЕР при высокой явке. Он также добавил на график результаты других партий, процент поддержки которых также снижается при увеличении явки.