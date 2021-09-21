Математик Шпилькин посчитал фальсификации на выборах

Независимый электоральный аналитик, математик Сергей Шпилькин проанализировал выборы в Госдуму. Он опубликовал в Facebook исследование, согласно которому примерно 50% голосов за «Единую Россию» можно назвать аномальными. Эксперт считает, что это может свидетельствовать о фальсификациях.

Исследователь изучил информацию с 96 840 участков, где проголосовали 107,9 млн человек из 109,2 млн избирателей. Он составил графики, на котором видны аномальные данные — высокий процент голосов за ЕР при высокой явке.

Координаты центра ядра для ЕР дают оценку реальной явки и реального результата ЕР. На нефальсифицированных участках явка в среднем 38% (как в 2016 году), ЕР получает по двум оценкам от 31% до 33%, — отметил Шпилькин.

Он также добавил на график результаты других партий, процент поддержки которых также снижается при увеличении явки.

По итогам выборов «Единая Россия» лишилась 19 мест в Государственной думе. Партия получит 324 мандата, тогда как в предыдущем созыве у неё было 343 кресла. Меньше мандатов также получит ЛДПР (21 место против 39 в предыдущем созыве). КПРФ, напротив, увеличила количество мест на 15 и займёт 57 кресел (было 42). Больше мандатов получила и «Справедливая Россия — За правду», у которой будет 27 представителей в нижней палате парламента (было 23).

«Новые люди», которые впервые прошли в ГД, получат 13 мест. Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат. По одному креслу оставили за собой «Гражданская платформа» и «Родина». Также в парламенте будет пять самовыдвиженцев (до этого был только один).