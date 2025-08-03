Паэлья для тех, кто не в Испании: много морепродуктов, мало стресса

Паэлья для тех, кто не в Испании: много морепродуктов, мало стресса

Паэлья — не просто блюдо, а целый ритуал. Она требует времени, но результат оправдывает каждую минуту. В этом рецепте классические элементы (рис арборио, шафран, морепродукты и чоризо) гармонично сочетаются с овощами и насыщенным рыбным бульоном. Прелесть рецепта в его гибкости: вы можете варьировать набор морепродуктов под свой вкус и настроение.

Пищевая ценность (на 1 порцию):

Калорийность: 1361 ккал

1361 ккал Белки: 98 г

98 г Жиры: 45 г

45 г Углеводы: 163 г

Показатели являются ориентировочными и зависят от используемых ингредиентов.

Ингредиенты

Рыбный бульон — 500 мл

Протертые помидоры (пассата) — 200 г

Рис арборио — 160 г

Колбаса чоризо — 100 г

Кальмары (замороженные) — 100 г

Фасоль стручковая — 80 г

Красный перец — 80 г

Зеленый горошек (замороженный) — 60 г

Мини-осьминоги — 50 г

Креветки (замороженные) — 6 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Белое столовое вино — 40 мл

Шафран — щепотка

Чеснок — 1 зубчик

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Отварите осьминогов (25–60 минут, в зависимости от размера), добавив к ним рыбные кости для бульона. Получившийся бульон процедите и отставьте — он понадобится позже.

Шаг 2.

Очистите и нарежьте лук, чеснок, перец. Кальмаров нарежьте кубиками 2×2 см. Креветки очистите от панцирей и удалите пищевод.

Шаг 3.

Обжарьте чеснок на оливковом масле 1 минуту. Затем добавьте лук и готовьте до прозрачности.

Шаг 4.

Добавьте в сковороду рис и красный перец. Перемешайте, дайте прогреться. Влейте белое вино и дайте ему полностью выпариться.

Шаг 5.

Добавьте нарезанные томаты и чоризо. Перемешайте, прогрейте.

Шаг 6.

Влейте рыбный бульон (примерно 500 мл). Посолите по вкусу. Накройте крышкой и готовьте 10 минут на среднем огне.

Шаг 7.

Добавьте морепродукты — креветки, кальмары и осьминоги. Снова накройте крышкой и тушите 3–4 минуты.

Шаг 8.

Откройте крышку, увеличьте огонь и добавьте фасоль и горошек. Продолжайте готовить, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Попробуйте блюдо, при необходимости отрегулируйте вкус.

Шаг 9.

В последние 5 минут готовки доведите паэлью до состояния легкой корочки на дне. Она должна получиться без подгорания, но с насыщенным вкусом. Подавайте сразу.

Совет:

Паэлья не любит спешки. Лучше всего готовить ее в широкой сковороде или специальной паэльерe — чем тоньше слой риса, тем равномернее получится текстура.

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