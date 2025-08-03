Паэлья для тех, кто не в Испании: много морепродуктов, мало стресса

Паэлья — не просто блюдо, а целый ритуал. Она требует времени, но результат оправдывает каждую минуту. В этом рецепте классические элементы (рис арборио, шафран, морепродукты и чоризо) гармонично сочетаются с овощами и насыщенным рыбным бульоном. Прелесть рецепта в его гибкости: вы можете варьировать набор морепродуктов под свой вкус и настроение.
Пищевая ценность (на 1 порцию):
- Калорийность: 1361 ккал
- Белки: 98 г
- Жиры: 45 г
- Углеводы: 163 г
Показатели являются ориентировочными и зависят от используемых ингредиентов.
Ингредиенты
- Рыбный бульон — 500 мл
- Протертые помидоры (пассата) — 200 г
- Рис арборио — 160 г
- Колбаса чоризо — 100 г
- Кальмары (замороженные) — 100 г
- Фасоль стручковая — 80 г
- Красный перец — 80 г
- Зеленый горошек (замороженный) — 60 г
- Мини-осьминоги — 50 г
- Креветки (замороженные) — 6 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Белое столовое вино — 40 мл
- Шафран — щепотка
- Чеснок — 1 зубчик
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Отварите осьминогов (25–60 минут, в зависимости от размера), добавив к ним рыбные кости для бульона. Получившийся бульон процедите и отставьте — он понадобится позже.
Шаг 2.
Очистите и нарежьте лук, чеснок, перец. Кальмаров нарежьте кубиками 2×2 см. Креветки очистите от панцирей и удалите пищевод.
Шаг 3.
Обжарьте чеснок на оливковом масле 1 минуту. Затем добавьте лук и готовьте до прозрачности.
Шаг 4.
Добавьте в сковороду рис и красный перец. Перемешайте, дайте прогреться. Влейте белое вино и дайте ему полностью выпариться.
Шаг 5.
Добавьте нарезанные томаты и чоризо. Перемешайте, прогрейте.
Шаг 6.
Влейте рыбный бульон (примерно 500 мл). Посолите по вкусу. Накройте крышкой и готовьте 10 минут на среднем огне.
Шаг 7.
Добавьте морепродукты — креветки, кальмары и осьминоги. Снова накройте крышкой и тушите 3–4 минуты.
Шаг 8.
Откройте крышку, увеличьте огонь и добавьте фасоль и горошек. Продолжайте готовить, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Попробуйте блюдо, при необходимости отрегулируйте вкус.
Шаг 9.
В последние 5 минут готовки доведите паэлью до состояния легкой корочки на дне. Она должна получиться без подгорания, но с насыщенным вкусом. Подавайте сразу.
Совет:
Паэлья не любит спешки. Лучше всего готовить ее в широкой сковороде или специальной паэльерe — чем тоньше слой риса, тем равномернее получится текстура.
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