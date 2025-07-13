Этот пирог с абрикосами и белками вас точно удивит — попробуйте срочно!

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.
Ингредиенты
Для теста:
- сливочное масло или маргарин — 100 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка;
- уксус — 1 десертная ложка;
- сметана — 50 г;
- желтки — 2 шт.
Для начинки:
- белки — 2 шт.;
- абрикосы — 200 г;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- кукурузный крахмал — 80 г.
Приготовление
- Просейте муку, смешайте с солью и ванилином. Добавьте холодное масло и порубите ножом в крошку.
- Вбейте желтки, добавьте уксус и сметану. Быстро соберите тесто в шар, не вымешивая слишком долго, чтобы сохранить рассыпчатость. Охладите в холодильнике 15 минут.
- Взбейте белки с щепоткой соли и ванилином до пены, затем постепенно добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Всыпьте крахмал и аккуратно перемешайте венчиком.
- Абрикосы очистите от косточек и нарежьте на четвертинки.
- Разделите тесто на две части. Раскатайте одну часть и выложите в форму, формируя бортики.
- Выложите белковую массу ровным слоем, сверху распределите абрикосы срезом вниз.
- Накройте второй частью теста, плотно защипните края, проколите верх вилкой.
- Выпекайте при 200°C около 20 минут до румяной корочки.
- Остудите в форме, затем аккуратно извлеките пирог. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
Пирог с абрикосами и белковой начинкой — вкусный, нежный и простой в приготовлении десерт для любого случая.
Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!