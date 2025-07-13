Этот пирог с абрикосами и белками вас точно удивит — попробуйте срочно!

Этот пирог с абрикосами и белками вас точно удивит — попробуйте срочно!

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

Ингредиенты

Для теста:

сливочное масло или маргарин — 100 г;

мука пшеничная — 250 г;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

уксус — 1 десертная ложка;

сметана — 50 г;

желтки — 2 шт.

Для начинки:

белки — 2 шт.;

абрикосы — 200 г;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

кукурузный крахмал — 80 г.

Приготовление

Просейте муку, смешайте с солью и ванилином. Добавьте холодное масло и порубите ножом в крошку. Вбейте желтки, добавьте уксус и сметану. Быстро соберите тесто в шар, не вымешивая слишком долго, чтобы сохранить рассыпчатость. Охладите в холодильнике 15 минут. Взбейте белки с щепоткой соли и ванилином до пены, затем постепенно добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Всыпьте крахмал и аккуратно перемешайте венчиком. Абрикосы очистите от косточек и нарежьте на четвертинки. Разделите тесто на две части. Раскатайте одну часть и выложите в форму, формируя бортики. Выложите белковую массу ровным слоем, сверху распределите абрикосы срезом вниз. Накройте второй частью теста, плотно защипните края, проколите верх вилкой. Выпекайте при 200°C около 20 минут до румяной корочки. Остудите в форме, затем аккуратно извлеките пирог. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Пирог с абрикосами и белковой начинкой — вкусный, нежный и простой в приготовлении десерт для любого случая.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!