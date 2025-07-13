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13 июля 2025 в 17:26

Этот пирог с абрикосами и белками вас точно удивит — попробуйте срочно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

Ингредиенты

Для теста:

  • сливочное масло или маргарин — 100 г;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • уксус — 1 десертная ложка;
  • сметана — 50 г;
  • желтки — 2 шт.

Для начинки:

  • белки — 2 шт.;
  • абрикосы — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 80 г.

Приготовление

  1. Просейте муку, смешайте с солью и ванилином. Добавьте холодное масло и порубите ножом в крошку.
  2. Вбейте желтки, добавьте уксус и сметану. Быстро соберите тесто в шар, не вымешивая слишком долго, чтобы сохранить рассыпчатость. Охладите в холодильнике 15 минут.
  3. Взбейте белки с щепоткой соли и ванилином до пены, затем постепенно добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Всыпьте крахмал и аккуратно перемешайте венчиком.
  4. Абрикосы очистите от косточек и нарежьте на четвертинки.
  5. Разделите тесто на две части. Раскатайте одну часть и выложите в форму, формируя бортики.
  6. Выложите белковую массу ровным слоем, сверху распределите абрикосы срезом вниз.
  7. Накройте второй частью теста, плотно защипните края, проколите верх вилкой.
  8. Выпекайте при 200°C около 20 минут до румяной корочки.
  9. Остудите в форме, затем аккуратно извлеките пирог. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Пирог с абрикосами и белковой начинкой — вкусный, нежный и простой в приготовлении десерт для любого случая.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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