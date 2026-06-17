Пачка творога и 300 г клубники — через 45 минут на столе «Клубничный бархат»: нежнее чизкейка и тает во рту

Пачка творога и 300 г клубники — через 45 минут на столе «Клубничный бархат»: нежнее чизкейка и тает во рту

Беру творог, масло, яйца, сахар и клубнику — смешиваю тесто за 5 минут, выкладываю на противень, сверху ягоды и сметанную заливку, а через 40 минут достаю нежнейший «Клубничный бархат». Никакой возни с раскаткой, только одна миска и ложка. Получается обалденная вкуснятина: влажный, бархатистый творожный пирог с кисло-сладкими ягодами и нежной сметанной шапочкой — идеальный десерт к чаю в сезон клубники.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г творога, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 120 г сахара, 100 г сметаны, ванилин, щепотка соли, цедра лимона, 150–190 г муки, 1,5 ч. ложки разрыхлителя, 350 г клубники; для сметанной корочки — 150–200 г сметаны, 1–2 ст. ложки сахарной пудры, 1 ч. ложка крахмала. Масло размягчите, разотрите с сахаром и творогом, добавьте яйца, сметану, ванилин, соль и цедру, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Выложите в форму, сверху утопите половинки клубники. Для корочки смешайте сметану с пудрой и крахмалом, залейте поверх ягод. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Остудите и подавайте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог «Клубничный бархат». Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо лимонной цедры можно добавить апельсиновую — появится свежий оттенок. Находка, а не рецепт!

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