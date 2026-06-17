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17 июня 2026 в 14:00

Беру 2 яйца и 2 стакана муки — через 20 минут печенье «Все по два»: мягкое, как домашний бисквит

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 2 яйца, стакан сахара, 2 стакана муки, сметану, разрыхлитель, а также 2 стакана изюма и 2 стакана грецких орехов — замешиваю тесто, распределяю на противне и через 20 минут выпечки получаю мягкое, рассыпчатое печенье «Все по два». Никакой возни с формовкой, просто смешал и выпек.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, влажное, с ореховым хрустом и изюмной сладостью — идеально к чаю на целую семью. Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 4 ст. ложки сметаны, 2 стакана муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 пачка ванильного сахара, 2 стакана изюма, 2 стакана грецких орехов. Изюм залейте кипятком на 2–3 минуты, обсушите. Орехи измельчите скалкой. В миске смешайте яйца, сахар, сметану, ванильный сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Добавьте изюм и орехи. Выложите тесто на противень (30×40 см), застеленный пергаментом, разровняйте. Выпекайте при 180°C 20 минут. Остудите, нарежьте квадратами или ромбиками. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это печенье «Все по два». Даже те, кто не любит изюм, уплетали его с чаем. Кстати, вместо грецких орехов можно взять арахис или миндаль — вкус станет интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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