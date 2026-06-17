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17 июня 2026 в 13:00

Замешиваю тесто с маслом и яйцами — «Дрезденское чудо» к чаю: лучше любой слойки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сырые дрожжи, теплое молоко и муку — ставлю опару, замешиваю мягкое дрожжевое тесто, даю подойти 3–4 часа, а сверху посыпаю масляно-мучной штрейзельной крошкой и выпекаю немецкий пирог «Кухен». Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный дрожжевой пирог с хрустящей сладкой шапкой, которая тает во рту. В детстве он казался мне самым вкусным, особенно крошка — ее хотелось есть ложкой.

Со временем пирог становится еще лучше. Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 мл молока, 2 яйца, 700 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 0,5 ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла; для опары — 50 мл воды, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка муки, 20 г сырых дрожжей (или 10 г сухих); для крошки — 200 г муки, 130 г сливочного масла, 100 г сахара; для намазки — 2 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка муки, 1/3 ч. ложки соды. Сначала сделайте опару, затем замесите тесто. Когда подойдет, раскатайте, смажьте намазкой, посыпьте крошкой. Выпекайте при 180°C 25–30 минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот немецкий «Кухен». Даже те, кто не любит возиться с дрожжами, справились по рецепту. Кстати, сырые дрожжи можно заменить сухими (10 г) — результат тот же. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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