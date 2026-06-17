Жарю во фритюре кубики из творожного теста — «Лакомка» для сладкоежек: старый бюджетный рецепт к чаю

Беру творог, яйца, муку и сахар — замешиваю эластичное тесто, раскатываю пласт, режу на маленькие кубики и обжариваю во фритюре до румяной корочки. Получаются творожные шарики «Лакомка»: пышные, воздушные внутри, с хрустящей корочкой и нежной творожной сердцевиной. Готовятся за считаные минуты, а исчезают со стола ещё быстрее — рука так и тянется за следующим. Идеальный десерт к чаю, который можно полить сгущёнкой, шоколадом или посыпать сахарной пудрой.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (не слишком влажного), 3 яйца, 100 г сахара, щепотка соли, 1 пакетик ванилина (или ванильный сахар), 300–350 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, растительное масло для жарки. В миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Добавьте творог, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто — оно должно быть эластичным, слегка липнущим к рукам. Дайте отдохнуть 10 минут. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте кубиками около 1 см. Обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте с любимой сладкой добавкой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти творожные шарики «Лакомка». Даже те, кто не любит творог, уплетали их с вареньем. Кстати, вместо ванилина можно добавить лимонную цедру — получится свежий аромат. Находка, а не рецепт!

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