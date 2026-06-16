Этот пирог с ягодами выглядит дороже, чем торт из ресторана. А готовится за час

Этот пирог с ягодами выглядит дороже, чем торт из ресторана. А готовится за час

Если хочешь удивить гостей, не тратя полдня на муссовый торт, пеки этот пирог. Целая клубника в прозрачном желе выглядит как инсталляция, а на вкус — чистый восторг.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 120 г, желтки — 2 шт., сахарная пудра — 30 г, соль — щепотка, клубника — 1 кг, сливки 33% — 100 мл, сахар-песок — 50 г, желатин пищевой — 10 г, желе клубничное — 100 г, вино белое сухое — 250 мл.

Как готовлю

Сначала делаю песочное тесто: рублю муку с мягким маслом в крошку, добавляю желтки и пудру, быстро замешиваю. Отправляю в холодильник на полчаса, потом пальцами распределяю по форме, накалываю вилкой и пеку 25 минут при 180 °С.

Тем временем взбиваю холодные сливки с сахаром до пиков, вливаю распущенный желатин и выкладываю массу на остывший корж — отправляю в холодильник на 15 минут, чтобы схватилось.

Желе: кипячу воду, растворяю в ней клубничное желе, вливаю вино и не даю застыть. Ягоды плотно, углом вниз, вдавливаю в сливки, а сверху кулинарной кистью наношу толстый слой желе. Убираю минимум на час — и вуаля, кондитерский шедевр готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ягоды словно застыли в янтаре. Песочная основа получилась хрустящей и не размокла даже на второй день. Главный совет: дайте пирогу полностью остыть в форме, иначе желе потечет. Идеально подходит к чаю без сахара — баланс сладости идеальный.