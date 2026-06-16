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16 июня 2026 в 14:28

Этот пирог с печенью я таскаю на работу — подсадил на него всех коллег так, что в очередь выстраиваются

Фото: D-NEWS.ru
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Этот пирог с печенью и рисом выручает всегда. Тесто на кефире мешается за минуту, а начинка получается настолько сочной, что пальцы оближешь.

Ингредиенты

Куриное яйцо — 2 шт., кефир 2.5% — 250 мл, масло сливочное — 60 г, мука пшеничная — 140 г, сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — по вкусу, говяжья печень (отварная) — 200 г, рис вареный — 100 г, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогрел духовку до 180 градусов. Отварную говяжью печень пропустил через мясорубку и смешал с вареным рисом — щедро посолил и поперчил, это база вкуса. Тем временем взбил яйца с кефиром и сахаром, влил растопленное сливочное масло. Просеял туда муку с разрыхлителем и солью, перемешал венчиком до гладкого теста. Смазал форму маслом, вылил половину теста, разложил начинку и залил остатком. Отправил в духовку на 30-35 минут — пирог поднялся и стал румяным. Подавал теплым, кусок просто таял во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто на кефире получилось невероятно нежным, а рис впитал все соки — начинка просто тает во рту. Впервые заливной пирог удался с первого раза, и даже шов на тесте не разошелся. Рекомендую подавать его теплым, со сметаной — коллеги на работе оценят.

Проверено редакцией
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