Овсяно-шоколадное печенье без выпечки: вы не поверите, насколько это просто

Овсяно-шоколадное печенье без выпечки: вы не поверите, насколько это просто

Этот рецепт овсяно-шоколадного печенья без выпечки — настоящее спасение для сладкоежек! Печенье получается мягким внутри, с легкой хрустящей корочкой, идеально сочетается с холодным молоком или кофе.

Вам понадобится: 2 стакана овсяных хлопьев, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г сливочного масла, 1/2 стакана сахара, 1/4 стакана молока и щепотка соли.

В кастрюле растопите масло с сахаром и молоком, доведите до кипения, затем добавьте какао и соль, перемешайте до однородности. Снимите с огня и сразу всыпьте овсяные хлопья, интенсивно перемешивая. Столовой ложкой выложите массу на пергамент, сформируйте печенье и отправьте в холодильник на 1 час.

Храните его в холодильнике до 5 дней — оно останется таким же свежим! Для разнообразия можно добавить орехи, изюм или кокосовую стружку. Это лакомство особенно порадует детей и тех, кто не любит возиться с духовкой! Вы не поверите, насколько это просто.

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