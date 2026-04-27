27 апреля 2026 в 06:11

И такое подают в дорогущих ресторанах? Собираем за копейки нежнейший мусс с белым шоколадом

Мусс из белого шоколада — это тот самый десерт, который впечатляет гостей. Секрет безупречной шелковистой текстуры кроется в простом сочетании шоколада и желатина, который надежно «фиксирует» воздушность взбитых сливок.

Что понадобится

Белый шоколад (кондитерский, в каплях или плиткой) — 200 г, сливки для взбивания (33%) — 300 мл, сливки (10–20%) для нагрева — 100 мл, желатин листовой — 10 г или порошковый — 1 ст. л., холодная вода — 60 мл.

Как готовлю

Белый шоколад поломайте на мелкие кусочки, если он в плитке. Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10–15 минут. В сотейнике слегка подогрейте 100 мл нежирных сливок (до состояния, когда от поверхности начинает подниматься пар), снимите с огня и добавьте шоколад.

Интенсивно перемешивайте до получения гладкой однородной массы. Набухший желатин аккуратно растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, не доводя до кипения, и влейте тонкой струйкой в шоколадную массу, активно помешивая. Оставьте смесь остывать до комнатной температуры.

Оставшиеся 300 мл холодных жирных сливок взбейте миксером до устойчивых пиков. Охлажденную массу порциями вводите во взбитые сливки, перемешивая до однородности.

Готовый мусс разлейте по креманкам или формам для торта и уберите в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа.

Общество
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Общество
Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Общество
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Общество
Никаких больше сырников. Готовлю «пышнули» с изюмом: мягче пуха и слаще любых булочек
Общество
Конфеты «Белочка» за 30 минут — арахис, шоколад и вафли: хрустят и тают, вкуснее магазинных
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

