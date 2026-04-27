И такое подают в дорогущих ресторанах? Собираем за копейки нежнейший мусс с белым шоколадом

И такое подают в дорогущих ресторанах? Собираем за копейки нежнейший мусс с белым шоколадом

Мусс из белого шоколада — это тот самый десерт, который впечатляет гостей. Секрет безупречной шелковистой текстуры кроется в простом сочетании шоколада и желатина, который надежно «фиксирует» воздушность взбитых сливок.

Что понадобится

Белый шоколад (кондитерский, в каплях или плиткой) — 200 г, сливки для взбивания (33%) — 300 мл, сливки (10–20%) для нагрева — 100 мл, желатин листовой — 10 г или порошковый — 1 ст. л., холодная вода — 60 мл.

Как готовлю

Белый шоколад поломайте на мелкие кусочки, если он в плитке. Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10–15 минут. В сотейнике слегка подогрейте 100 мл нежирных сливок (до состояния, когда от поверхности начинает подниматься пар), снимите с огня и добавьте шоколад.

Интенсивно перемешивайте до получения гладкой однородной массы. Набухший желатин аккуратно растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, не доводя до кипения, и влейте тонкой струйкой в шоколадную массу, активно помешивая. Оставьте смесь остывать до комнатной температуры.

Оставшиеся 300 мл холодных жирных сливок взбейте миксером до устойчивых пиков. Охлажденную массу порциями вводите во взбитые сливки, перемешивая до однородности.

Готовый мусс разлейте по креманкам или формам для торта и уберите в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа.