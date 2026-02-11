Овсянку больше не варю — этот завтрак в 100 раз круче: случайный рецепт, который стал любимым

Овсянку больше не варю — этот завтрак в 100 раз круче: случайный рецепт, который стал любимым

Эта овсянка стала моим спасением, когда хочется шоколада на завтрак. Натуральная сладость банана и какао создают иллюзию десерта, а польза овсянки остается.

Для приготовления этого простого и полезного завтрака мне понадобится: овсяные хлопья (45 г), молоко (150 мл, можно использовать растительное), натуральный какао-порошок (2 ч. л.), спелый банан (1/2 шт.), мед (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для украшения: вторая половина банана.

Процесс приготовления невероятно прост: в чашу блендера выкладываю овсяные хлопья, добавляю какао, половину банана, мед, соль и вливаю молоко. Взбиваю на средней скорости до получения однородной гладкой массы. Если нет блендера, можно тщательно размять банан вилкой и смешать все ингредиенты венчиком. Полученную смесь переливаю в жаропрочную форму или порционные керамические горшочки. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Готовность определяю по подрумянившейся поверхности и приятному шоколадному аромату. Даю немного остыть, украшаю оставшейся половиной банана, нарезанной кружочками. По желанию можно добавить ягоды, орехи или кокосовую стружку.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.