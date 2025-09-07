Овощной салат по-корейски! Капуста, морковь и огурец в суперской заливке! Этот яркий пикантный салат станет звездой любого стола — от будничного ужина до праздничного застолья. Идеально хрустящие овощи в пряном, остро-сладком маринаде покоряют с первой пробы. Отличный способ разнообразить рацион и добавить азиатских ноток в привычное меню!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 небольшой кочан

Морковь — 2 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Перец болгарский красный — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 100 мл

Уксус 5% — 50 мл

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 2 ч. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Кунжут молотый (тхина) — 1 ч. л.

Перец красный острый — по вкусу

Приготовление

Капусту нарезают крупными квадратами, морковь натирают на специальной терке для корейских салатов, огурец нарезают тонкими кружочками, а болгарский перец — соломкой. Все овощи перекладывают в глубокую миску и аккуратно перемешивают. Для заправки в сковороде разогревают растительное масло, добавляют соль, сахар, хмели-сунели, молотый кунжут и острый перец по вкусу, вливают уксус и соевый соус, прогревают на среднем огне до полного растворения сыпучих ингредиентов, не доводя до кипения. К овощам добавляют чеснок, пропущенный через пресс, заливают горячей заправкой и тщательно перемешивают. Салат плотно укладывают в стеклянную банку, закрывают крышкой и убирают в холодильник на несколько часов для маринования, периодически встряхивая банку для равномерной пропитки. Подают охлажденным как самостоятельную закуску или гарнир к мясу и рыбе.

