07 сентября 2025 в 13:00

Овощной салат по-корейски! Капуста, морковь и огурец в суперской заливке

Овощной салат по-корейски! Капуста, морковь и огурец в суперской заливке! Этот яркий пикантный салат станет звездой любого стола — от будничного ужина до праздничного застолья. Идеально хрустящие овощи в пряном, остро-сладком маринаде покоряют с первой пробы. Отличный способ разнообразить рацион и добавить азиатских ноток в привычное меню!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 небольшой кочан
  • Морковь — 2 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Перец болгарский красный — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 100 мл
  • Уксус 5% — 50 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Кунжут молотый (тхина) — 1 ч. л.
  • Перец красный острый — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту нарезают крупными квадратами, морковь натирают на специальной терке для корейских салатов, огурец нарезают тонкими кружочками, а болгарский перец — соломкой. Все овощи перекладывают в глубокую миску и аккуратно перемешивают. Для заправки в сковороде разогревают растительное масло, добавляют соль, сахар, хмели-сунели, молотый кунжут и острый перец по вкусу, вливают уксус и соевый соус, прогревают на среднем огне до полного растворения сыпучих ингредиентов, не доводя до кипения.
  2. К овощам добавляют чеснок, пропущенный через пресс, заливают горячей заправкой и тщательно перемешивают. Салат плотно укладывают в стеклянную банку, закрывают крышкой и убирают в холодильник на несколько часов для маринования, периодически встряхивая банку для равномерной пропитки. Подают охлажденным как самостоятельную закуску или гарнир к мясу и рыбе.

Ранее мы готовили хрустящую квашеную капусту без разминания руками. Простой рецепт!

капуста
морковь
овощи
салат
Корея
Ольга Шмырева
О. Шмырева
