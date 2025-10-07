Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Острые шампиньоны по-корейски: закуска, которая понравится любителям пикантного

Острые маринованные шампиньоны по-корейски представляют собой пикантную закуску с ярким вкусом и ароматом. Это блюдо отличается остротой, которая гармонично сочетается с нежной текстурой грибов. Закуска готовится быстро и идеально подходит для любителей азиатской кухни.

Для приготовления потребуется: 500 г шампиньонов, 3 луковицы, 7 ст. л. растительного масла, 1 болгарский перец, 6 зубчиков чеснока, 1 ч. л. соли, 3 ч. л. сахара, 1 ч. л. кориандра, 1 ч. л. паприки, черный и красный перец, 1 ч. л. уксусной эссенции, кинза, укроп. Грибы отваривают 5 минут в подсоленной воде. Лук и перец нарезают соломкой, чеснок измельчают. Смешивают все ингредиенты для маринада, заливают грибы. Оставляют в холодильнике на 6-8 часов. Секрет успеха заключается в использовании уксусной эссенции — она обеспечивает необходимую кислоту и способствует длительному хранению. Подают охлажденными.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

