07 августа 2025 в 12:30

Овощной салат из свеклы! Лайфхак для идеальной работы ЖКТ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощной салат из свеклы! Лайфхак для идеальной работы ЖКТ! Полезное сочетание свеклы, моркови и зелёного яблока — источник клетчатки, витаминов и натуральных ферментов. Улучшает пищеварение, мягко очищает организм и помогает в похудении.

Ингредиенты

  • Свекла (сырая) — 1 шт. (средняя)
  • Морковь — 1 шт.
  • Зелёное яблоко — 1 шт.
  • Редька (чёрная или дайкон) — 1 шт.
  • Арахис — горсть (20 г)

Для заправки

  • Оливковое масло — 2–3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи и яблоко очистите от кожуры. Натрите на крупной тёрке (свеклу можно отдельно, чтобы не окрасила другие ингредиенты). Арахис измельчите в крошку.
  2. Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, паприку и соль. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 5–7 минут для раскрытия вкусов.

Ранее мы готовили салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге.

салат
свекла
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
