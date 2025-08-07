Овощной салат из свеклы! Лайфхак для идеальной работы ЖКТ

Овощной салат из свеклы! Лайфхак для идеальной работы ЖКТ! Полезное сочетание свеклы, моркови и зелёного яблока — источник клетчатки, витаминов и натуральных ферментов. Улучшает пищеварение, мягко очищает организм и помогает в похудении.

Ингредиенты

Свекла (сырая) — 1 шт. (средняя)

Морковь — 1 шт.

Зелёное яблоко — 1 шт.

Редька (чёрная или дайкон) — 1 шт.

Арахис — горсть (20 г)

Для заправки

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Паприка — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Овощи и яблоко очистите от кожуры. Натрите на крупной тёрке (свеклу можно отдельно, чтобы не окрасила другие ингредиенты). Арахис измельчите в крошку. Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, паприку и соль. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 5–7 минут для раскрытия вкусов.

