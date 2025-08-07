Овощной салат из свеклы! Лайфхак для идеальной работы ЖКТ! Полезное сочетание свеклы, моркови и зелёного яблока — источник клетчатки, витаминов и натуральных ферментов. Улучшает пищеварение, мягко очищает организм и помогает в похудении.
Ингредиенты
- Свекла (сырая) — 1 шт. (средняя)
- Морковь — 1 шт.
- Зелёное яблоко — 1 шт.
- Редька (чёрная или дайкон) — 1 шт.
- Арахис — горсть (20 г)
Для заправки
- Оливковое масло — 2–3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Овощи и яблоко очистите от кожуры. Натрите на крупной тёрке (свеклу можно отдельно, чтобы не окрасила другие ингредиенты). Арахис измельчите в крошку.
- Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, паприку и соль. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 5–7 минут для раскрытия вкусов.
