Салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге

Салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге

Салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге! Этот необычный слоеный салат — настоящее кулинарное открытие! Сочетание нежной печени, сладкой свеклы и соленых огурцов создает удивительно гармоничный вкус. Попробуйте — и он станет звездой вашего праздничного стола!

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (средние)

Куриная печень — 300 г

Морковь — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Соленые огурцы — 2 шт.

Майонез — 150–200 г

Зелень (укроп, петрушка) — для украшения

Соль — по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов. Печень отварите в подсоленной воде 5–7 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности, остудите. Яйца мелко порубите. Свеклу и морковь натрите на крупной терке отдельно. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Сборка салата (слои): половина свеклы + легкая сетка майонеза, печень + майонез, огурцы, морковь + майонез, яйца, оставшаяся свекла.

Подача: украсьте зеленью и дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

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