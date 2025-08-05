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05 августа 2025 в 13:30

Салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат «Сюрприз» со свеклой и печенью! Семья и гости в восторге! Этот необычный слоеный салат — настоящее кулинарное открытие! Сочетание нежной печени, сладкой свеклы и соленых огурцов создает удивительно гармоничный вкус. Попробуйте — и он станет звездой вашего праздничного стола!

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт. (средние)
  • Куриная печень — 300 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Соленые огурцы — 2 шт.
  • Майонез — 150–200 г
  • Зелень (укроп, петрушка) — для украшения
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Печень отварите в подсоленной воде 5–7 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности, остудите. Яйца мелко порубите. Свеклу и морковь натрите на крупной терке отдельно. Огурцы нарежьте тонкой соломкой.
  2. Сборка салата (слои): половина свеклы + легкая сетка майонеза, печень + майонез, огурцы, морковь + майонез, яйца, оставшаяся свекла.

Подача: украсьте зеленью и дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Ранее мы готовили салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь.

свекла
печень
яйца
салат
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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