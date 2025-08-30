Праздничный салат с языком! Невероятная закуска с огурцами и шампиньонами! Нежнейший говяжий язык, маринованные грибы и хрустящий маринованный лук создают неповторимую гармонию вкусов. Этот салат исчезает со стола первым!
Ингредиенты
- Говяжий язык — 1 шт. (около 500–600 г)
- Грибы маринованные — 250 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Горошек зеленый — 100 г
- Майонез — 200–250 г
- Оливки — для украшения
- Перец болгарский — для украшения
- Соль — по вкусу
Для маринада лука: уксус 9% — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., вода — 100 мл.
Приготовление
- Язык отварите до мягкости (около 2–3 часов), очистите от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси воды, уксуса, сахара и соли. Грибы откиньте на дуршлаг, при необходимости нарежьте помельче. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
- Собираем салат слоями: язык → майонезная сетка, маринованный лук → майонез, грибы → майонез, яйца → майонез, сыр → майонез, зеленый горошек. Украсьте оливками и полосками болгарского перца. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Приятного аппетита!
