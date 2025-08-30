Праздничный салат с языком! Невероятная закуска с огурцами и шампиньонами

Праздничный салат с языком! Невероятная закуска с огурцами и шампиньонами! Нежнейший говяжий язык, маринованные грибы и хрустящий маринованный лук создают неповторимую гармонию вкусов. Этот салат исчезает со стола первым!

Ингредиенты

Говяжий язык — 1 шт. (около 500–600 г)

Грибы маринованные — 250 г

Лук репчатый — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Горошек зеленый — 100 г

Майонез — 200–250 г

Оливки — для украшения

Перец болгарский — для украшения

Соль — по вкусу

Для маринада лука: уксус 9% — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., вода — 100 мл.

Приготовление

Язык отварите до мягкости (около 2–3 часов), очистите от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси воды, уксуса, сахара и соли. Грибы откиньте на дуршлаг, при необходимости нарежьте помельче. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Собираем салат слоями: язык → майонезная сетка, маринованный лук → майонез, грибы → майонез, яйца → майонез, сыр → майонез, зеленый горошек. Украсьте оливками и полосками болгарского перца. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Приятного аппетита!

