30 августа 2025 в 12:00

Праздничный салат с языком! Невероятная закуска с огурцами и шампиньонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздничный салат с языком! Невероятная закуска с огурцами и шампиньонами! Нежнейший говяжий язык, маринованные грибы и хрустящий маринованный лук создают неповторимую гармонию вкусов. Этот салат исчезает со стола первым!

Ингредиенты

  • Говяжий язык — 1 шт. (около 500–600 г)
  • Грибы маринованные — 250 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Горошек зеленый — 100 г
  • Майонез — 200–250 г
  • Оливки — для украшения
  • Перец болгарский — для украшения
  • Соль — по вкусу

Для маринада лука: уксус 9% — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., вода — 100 мл.

Приготовление

  1. Язык отварите до мягкости (около 2–3 часов), очистите от кожицы и нарежьте аккуратными кубиками. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте на 20 минут в смеси воды, уксуса, сахара и соли. Грибы откиньте на дуршлаг, при необходимости нарежьте помельче. Яйца отварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Собираем салат слоями: язык → майонезная сетка, маринованный лук → майонез, грибы → майонез, яйца → майонез, сыр → майонез, зеленый горошек. Украсьте оливками и полосками болгарского перца. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили вкусный салат из 4 продуктов! Палочка-выручалочка, и ничего не надо варить.

салат
язык
простой рецепт
шампиньоны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
