Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 08:31

От трещин до идеальной очистки: 4 профессиональных секрета варки яиц, о которых молчат повара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Варка яиц кажется простой задачей, но даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемами: трещины на скорлупе, сложности при очистке. Есть приемы, которые решают эти проблемы.

Встряхивайте яйца перед варкой. Это помогает содержимому равномерно распределиться внутри скорлупы, что облегчает последующую очистку. Можно также слегка покатать яйцо по столу.

Выбирайте свежие яйца. Лучше использовать те, что пролежали 3–5 дней при комнатной температуре — белок естественным образом отходит от скорлупы.

Выбирайте правильную температуру. Кладите яйца в холодную воду и постепенно нагревайте — это предотвращает растрескивание.

Используйте соль. Добавьте чайную ложку на литр воды — это улучшит вкус и поможет легче очистить скорлупу.

Ранее сообщалось, что тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

Читайте также
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
Семья и жизнь
Невероятно вкусные чешские брамбораки — легкий рецепт с беконом и пивом
Обалденная икра по-турецки патлыджан эзмеси. Намазываю на поджаренный хлеб или подаю к мясу — вкусно и просто
Общество
Обалденная икра по-турецки патлыджан эзмеси. Намазываю на поджаренный хлеб или подаю к мясу — вкусно и просто
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Общество
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Здоровье/красота
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт!
Семья и жизнь
Белорусский омлет — вкуснейшая драчена. Простейший рецепт!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали советы, как существенно снизить траты на ЖКУ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.