От трещин до идеальной очистки: 4 профессиональных секрета варки яиц, о которых молчат повара

Варка яиц кажется простой задачей, но даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемами: трещины на скорлупе, сложности при очистке. Есть приемы, которые решают эти проблемы.

Встряхивайте яйца перед варкой. Это помогает содержимому равномерно распределиться внутри скорлупы, что облегчает последующую очистку. Можно также слегка покатать яйцо по столу.

Выбирайте свежие яйца. Лучше использовать те, что пролежали 3–5 дней при комнатной температуре — белок естественным образом отходит от скорлупы.

Выбирайте правильную температуру. Кладите яйца в холодную воду и постепенно нагревайте — это предотвращает растрескивание.

Используйте соль. Добавьте чайную ложку на литр воды — это улучшит вкус и поможет легче очистить скорлупу.

