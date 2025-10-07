Глава Минтруда рассказал, нужно ли повысить возраст молодежи в России Котяков: сейчас нет необходимости в повышении возраста молодежи в России

В настоящее время нет необходимости в повышении возраста молодежи в России, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, нынешний возраст соответствует своим задачам. Министр добавил, что для внесения изменений нужно взвесить все параметры, так как с установленным определением молодежи связано предоставление поддержки в сфере предпринимательства и жилья.

С точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что-то, что сегодня есть, соответствует своим задачам, — сказал Котяков.

Ранее директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин заявил, что повышение возраста молодежи — общемировая тенденция последних столетий. До этого председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в стране нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. Он считает, что верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал идею поднять возраст молодежи до 40 лет. Министр назвал это предложение рациональным.