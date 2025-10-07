Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:14

Глава Минтруда рассказал, нужно ли повысить возраст молодежи в России

Котяков: сейчас нет необходимости в повышении возраста молодежи в России

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

В настоящее время нет необходимости в повышении возраста молодежи в России, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, нынешний возраст соответствует своим задачам. Министр добавил, что для внесения изменений нужно взвесить все параметры, так как с установленным определением молодежи связано предоставление поддержки в сфере предпринимательства и жилья.

С точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что-то, что сегодня есть, соответствует своим задачам, — сказал Котяков.

Ранее директор Центра социологии и социальной психологии Алексей Рощин заявил, что повышение возраста молодежи — общемировая тенденция последних столетий. До этого председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в стране нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. Он считает, что верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал идею поднять возраст молодежи до 40 лет. Министр назвал это предложение рациональным.

Россия
Минтруда
Антон Котяков
молодые люди
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.