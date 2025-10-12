От формирования до хранения: удивительные секреты асимметричной формы куриного яйца

Форма куриного яйца не случайность, а результат сложного физиологического процесса. Когда желток созревает в яичнике курицы, он попадает в яйцевод, где постепенно обрастает белком и оболочкой.

В процессе вращения формируется характерная асимметрия: передний конец становится более острым из-за давления яйцевода. Это влияет на хранение.

Перед откладыванием яйцо переворачивается тупым концом вперед — именно там находится воздушная камера, действующая как амортизатор при падении. Это защищает будущего цыпленка от повреждений.

Интересно, что форма влияет и на правильное хранение. Яйца нужно держать острым концом вниз. Если расположить их наоборот, воздушная камера окажется внизу и может разорваться, что приведет к попаданию бактерий в белок и желток.

