12 октября 2025 в 18:06

От формирования до хранения: удивительные секреты асимметричной формы куриного яйца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форма куриного яйца не случайность, а результат сложного физиологического процесса. Когда желток созревает в яичнике курицы, он попадает в яйцевод, где постепенно обрастает белком и оболочкой.

В процессе вращения формируется характерная асимметрия: передний конец становится более острым из-за давления яйцевода. Это влияет на хранение.

Перед откладыванием яйцо переворачивается тупым концом вперед — именно там находится воздушная камера, действующая как амортизатор при падении. Это защищает будущего цыпленка от повреждений.

Интересно, что форма влияет и на правильное хранение. Яйца нужно держать острым концом вниз. Если расположить их наоборот, воздушная камера окажется внизу и может разорваться, что приведет к попаданию бактерий в белок и желток.

Ранее сообщалось, что когда солнечные лучи падают на стекло, то они безжалостно выдают все недочеты уборки. Даже самые дорогие средства не спасают, если на окнах остаются разводы. Но секрет кроется не в химии, а в инструменте.

