https://static.news.ru/photo/2752e726-222e-11ea-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат актёра Павла Устинова, которого осудили за вывих плеча бойцу ОМОНа во время акции протеста, подал жалобу в кассационный суд.

По словам защитника Анатолия Кучерена, обращение в суд содержит просьбу оправдать Устинова, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что преследования журналиста Ивана Голунова и актёра Павла Устинова — это «издержки в работе правоохранительной системы», вызвавшие массовый «запрос на справедливость». Глава кабмина также не видит смысла в необходимости анализировать юридическую составляющую провокаций силовиков против Ивана Голунова и Павла Устинова.

Тверской суд 16 сентября 2019 года признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.