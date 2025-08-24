Остренькие горчичные кабачки по-новому: самый простой и вкусный рецепт

Если у вас уродились крупные кабачки, не спешите их жарить или делать икру! Этот рецепт маринованных кабачков с горчицей станет вашим кулинарным открытием. Они получаются хрустящими, пикантными и настолько вкусными, что банки будут пустеть в мгновение ока! Идеальная закуска к картошке, мясу или просто к кусочку свежего хлеба.

Возьмите 1,5 кг крупных кабачков, вымойте их, очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиками размером примерно 2х2 см. Сложите в глубокую миску, посолите 1 столовой ложкой соли и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок. Затем тщательно промойте кабачки под холодной водой и откиньте на дуршлаг. Для маринада в кастрюлю влейте 1 стакан воды, 1 стакан 9% уксуса, 100 г сахара, 2 столовые ложки соли. Добавьте 3 столовые ложки горчицы в зернах, 5 зубчиков чеснока (пропущенных через пресс), 1 чайную ложку черного перца горошком и 3 лавровых листа. Доведите до кипения, проварите 2 минуты. Залейте кабачки горячим маринадом, добавьте 1 крупно нарезанную луковицу и 1 морковь, нарезанную тонкими кружочками. Оставьте при комнатной температуре на восемь часов, затем уберите в холодильник. Уже через сутки кабачки готовы к употреблению! Хранятся в холодильнике до двух недель.

