20 сентября 2025 в 13:39

Нарезала овощи, залила маринадом — через день уже хрустим. Маринованные огурцы с луком, сладким перцем и морковью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы с луком, сладким перцем и морковью — это хрустящая, ароматная закуска, которая станет звездой любого застолья! Идеальный баланс кисло-сладкого маринада, пикантность лука и сочность овощей делают эту заготовку универсальной: подойдет и к картошечке, и к шашлыку, и как самостоятельная закуска. Готовится быстро, а хранится долго — всю зиму вы будете наслаждаться вкусом лета.

Вам понадобится: 1 кг огурцов, 2 луковицы, 1 морковь, 1 сладкий перец, 3 зубчика чеснока, укроп, лист хрена. Для маринада: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%, перец горошком, лавровый лист. Огурцы замочите в холодной воде на 2 часа. Лук нарежьте кольцами, морковь кружочками, перец соломкой. На дно стерильных банок положите специи и чеснок. Плотно уложите огурцы и овощи. Доведите маринад до кипения, залейте банки. Стерилизуйте 15 минут, закатайте. Переверните до остывания.

