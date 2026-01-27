Остатки пюре, ветчину и зеленый лук превращаю в воздушное тесто. Быстрый пирог-лепешка на сковороде за 15 минут

Остатки пюре, ветчину и зеленый лук превращаю в воздушное тесто. Быстрый пирог-лепешка на сковороде за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального ужина или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, с хрустящей корочкой основа и нежная, воздушная, ароматная начинка с сочными кусочками ветчины и свежей зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 400 г картофельного пюре, 150 г ветчины, 1 пучок зеленого лука, 3 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. В глубокой миске смешайте пюре, яйца и муку до однородности. Добавьте ветчину, лук, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите всю массу, разровняйте лопаткой. Жарьте под крышкой 7–8 минут, пока низ не станет золотистым. Затем аккуратно переверните запеканку с помощью тарелки и жарьте еще 5–6 минут с другой стороны. Подавайте горячей, нарезав на порции.

