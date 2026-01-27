Гражданам России, оказывающим содействие предателям страны, грозит уголовная ответственность, предупредил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев в Telegram-канале. По его словам, речь идет в том числе о взаимодействии с людьми, распределяющими западные гранты на подрывную деятельность.

Все, кто будет взаимодействовать с ними, могут стать соучастниками преступлений, за совершение которых последует строгая уголовная ответственность, — напомнил Пискарев.

Он добавил, что парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала список из 15 граждан России, которые пытаются добиться победы Украины в конфликте. Пискарев подчеркнул, что все эти люди хорошо известны правоохранительным органам.

Ранее ФСБ России начала публикацию архивных материалов КГБ СССР о пособниках нацистов, которые скрылись в западных странах. В рамках проекта будут размещаться страницы из рассекреченного документа 1964 года, содержащего перечень изменников Родины, карателей и агентов иностранных разведок.