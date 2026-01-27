Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:47

«Крик народной боли»: депутат высказался о росте цен на квартиры в России

Депутат Иванов назвал несправедливыми цены за квадратный метр жилья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стоимость квадратного метра жилой площади в РФ становится несправедливой, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, рост цен на квартиры напрямую сказывается на демографических показателях страны.

Когда квадратный метр бетона и кирпича в Москве подходит к отметке в 800 тыс. рублей, а в массовом сегменте цена за год выросла на 23%, это не просто цифры — это крик народной боли. Кусок бетона за такие деньги — это несправедливо. Но проблема гораздо глубже, чем просто наценки отдельных управленцев. Здесь сошлись несколько тревожных тенденций, которые бьют по возможности наших граждан обзавестись жильем и создать семью. Рынок буквально лихорадит. Предложение жилья, особенно доступного, массового сегмента, сократилось за год на колоссальные 52%, — высказался Иванов.

Он пояснил, что в условиях экономического дефицита цены обычно увеличиваются. По словам депутата, средняя стоимость квадратного метра в «старой» Москве возросла до 787 тыс. рублей, на 26% по сравнению с предыдущим годом. Он также отметил, что ситуация усугубляется исчезновением наиболее доступного варианта для молодых семей — студий, предложение которых сократилось на 46%.

Это напрямую упирается в демографию. Молодой паре, особенно с ребенком, студия уже не подходит, а на «однушку» или «двушку» цены взлетели. Конечно, доля дохода застройщика в цене есть, и она составляет, по разным оценкам, около 15%. Но львиную долю в себестоимости — до 28% — составляют строительно-монтажные работы, которые тоже дорожают. Еще 20% — это стоимость земли и локации, 16% — банковское финансирование. То есть корень зла — в системном удорожании всей цепочки создания жилья, — добавил Иванов.

Депутат подчеркнул, что из-за высоких цен на жилье многие семьи вынуждены снимать квартиры. По его словам, в прошлом году на рынке аренды в Москве был установлен исторический минимум стоимости — 44 тыс. рублей за скромное жилье. Он считает, что эти расходы истощают семейный бюджет, не оставляя средств на накопление первоначального взноса.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в России может быть в четыре раза выше его реальной себестоимости. По его словам, основную выгоду от завышенных цен получают крупные строительные компании и банки.

