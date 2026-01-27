Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:13

Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия

Горы Зеленая и Мустаг исключили из списка объектов культурного наследия Кузбасса

Гора Мустаг Гора Мустаг Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Горы Зеленая и Мустаг исключили из списка объектов культурного наследия Кемеровской области, пишет «Ciбдепо». Эти горные массивы расположены в Таштагольском районе. Контроль за исполнением соответствующего постановления возложили на министра экономического развития Кузбасса Елену Галееву.

Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса, — уточняется в документе.

Ранее миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург по приглашению России. Это первый визит экспертов в Северную столицу с 2018 года.

До этого в Кировске после капитальной реконструкции торжественно открыли культурный центр «Большевик» в историческом здании первого звукового кинотеатра в Мурманской области. Здание является уникальным памятником архитектуры советского конструктивизма, это объект культурного наследия регионального значения.

регионы
Кузбасс
природа
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.