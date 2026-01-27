Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия

Горы Зеленая и Мустаг исключили из списка объектов культурного наследия Кемеровской области, пишет «Ciбдепо». Эти горные массивы расположены в Таштагольском районе. Контроль за исполнением соответствующего постановления возложили на министра экономического развития Кузбасса Елену Галееву.

Горы Зеленая и Мустаг исключены из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса, — уточняется в документе.

