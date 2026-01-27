Компанию оштрафовали за срыв сроков догазификации в Свердловской области Газоснабжающую фирму оштрафовали за 1,5 тыс. неподключенных домов на Урале

Газораспределительная компания АО «ГАЗЭКС» оштрафована на 1 млн рублей в Свердловской области по итогам прокурорской проверки за срыв сроков подключения жилых домов к газу, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Организация нарушила условия договоров о технологическом присоединении в рамках программы догазификации.

Установлено, что между АО «ГАЗЭКС» и жителями Свердловской области заключены договоры о подключении в рамках догазификации в установленные сроки не реализовано технологическое присоединение свыше 1,5 тыс. жилых домов на территории региона к газовым сетям, — говорится в сообщении.

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило административное дело по статье 9.21 КоАП РФ о нарушении правил недискриминационного доступа и порядка подключения. После рассмотрения материалов управление ФАС по Свердловской области приняло решение о наложении штрафа.

В прокуратуре отметили, что после вмешательства надзорных органов компания активизировала работы. В настоящее время газораспределительные сети доведены до границ более 1 тыс. домовладений, что позволяет приступить к их окончательному подключению.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в Забайкальском крае следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Алексея Головинкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году экс-министр не обеспечил казначейское сопровождение бюджетной субсидии в размере более 700 млн рублей на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Действия экс-министра нанесли особо крупный ущерб бюджету дотационного Забайкальского края.