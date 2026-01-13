На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели дело из-за хищений при газификации На экс-министра ЖКХ Забайкалья Головинкина завели дело за превышение полномочий

В Забайкальском крае следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Алексея Головинкина, сообщили в Следственном комитете России. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Подозреваемый не обеспечил контроль за целевым использованием средств и выполнением работ. В результате этих действий аффилированными лицами компании было похищено более 115 млн рублей, а работы по газификации не были проведены, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году экс-министр не обеспечил казначейское сопровождение бюджетной субсидии в размере более 700 млн рублей на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Действия экс-министра нанесли особо крупный ущерб бюджету дотационного Забайкальского края и сорвали планы по улучшению качества воздуха в Чите.

