На экс-министра ЖКХ Забайкалья завели дело из-за хищений при газификации

13 января 2026 в 12:49

На экс-министра ЖКХ Забайкалья Головинкина завели дело за превышение полномочий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Забайкальском крае следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Алексея Головинкина, сообщили в Следственном комитете России. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Подозреваемый не обеспечил контроль за целевым использованием средств и выполнением работ. В результате этих действий аффилированными лицами компании было похищено более 115 млн рублей, а работы по газификации не были проведены, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году экс-министр не обеспечил казначейское сопровождение бюджетной субсидии в размере более 700 млн рублей на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Действия экс-министра нанесли особо крупный ущерб бюджету дотационного Забайкальского края и сорвали планы по улучшению качества воздуха в Чите.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей. До этого суд арестовал экс-градоначальника на два месяца в связи с делом о превышении должностных полномочий.

