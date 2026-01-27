Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты Доцент Щербаченко: смена банковских карт раз в пять лет защитит от мошенничества

Регулярная смена банковских карт каждые пять лет поможет защититься от мошенничества, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу платежного инструмента.

Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три-пять лет. Существуют три основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных. Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам. В современном мире финансовых технологий большинство банков не используют пин-конверты с пин-кодами — все документы подписываются через приложение банка, — поделился Щербаченко.

Он также отметил, что срок службы чипа на банковской карте ограничен, и он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного использования. По словам доцента, перевыпуск карты позволит снизить вероятность внезапной поломки в момент оплаты на кассе.

Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку, — заключил Щербаченко.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева заявила, что с 1 января российские банки ужесточили контроль за переводами. По ее словам, теперь кредитные учреждения анализируют не отдельные транзакции, а общую картину финансового поведения клиента.