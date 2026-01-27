Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:09

Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты

Доцент Щербаченко: смена банковских карт раз в пять лет защитит от мошенничества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Регулярная смена банковских карт каждые пять лет поможет защититься от мошенничества, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, так новые данные о реквизитах будут доступны исключительно владельцу платежного инструмента.

Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три-пять лет. Существуют три основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных. Обновленная карта имеет свои преимущества: абсолютно новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные известны только вам. В современном мире финансовых технологий большинство банков не используют пин-конверты с пин-кодами — все документы подписываются через приложение банка, — поделился Щербаченко.

Он также отметил, что срок службы чипа на банковской карте ограничен, и он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного использования. По словам доцента, перевыпуск карты позволит снизить вероятность внезапной поломки в момент оплаты на кассе.

Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку, — заключил Щербаченко.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева заявила, что с 1 января российские банки ужесточили контроль за переводами. По ее словам, теперь кредитные учреждения анализируют не отдельные транзакции, а общую картину финансового поведения клиента.

