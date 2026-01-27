Стало известно, какие регионы накроет мощная метель 27–29 января

В регионах Центрального федерального округа 27–29 января ожидаются метель и образование снежных заносов на дорогах, говорится в сообщениях управлений МЧС России и Гидрометцентра. Синоптики предупреждают о снегопадах. Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Владимирской, Ивановской, Калужской и ряде других областей.

27-28 января. В Тверской области сильный снег. В Калужской области сильный снег, гололед. 27-29 января. В Ярославской, Ивановской областях, 27-28 и ночью 29 января в Московской области сильный снег, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха составит от минус шести до минус девяти градусов.

В Тульской области за период с 27 по 29 января может выпасть до 20 миллиметров осадков. Это количество составляет примерно половину от месячной нормы. В связи с прогнозируемым ухудшением погоды региональное управление ГИБДД с вечера 26 января начало круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах.

Снегопады ожидаются также 27 и 28 января в Брянской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях. В Белгородской и Воронежской областях осадки будут выпадать в виде мокрого снега, возможен также снег с дождем.

Ранее высота снежного покрова в Москве достигла 31 сантиметра. Это произошло на фоне сильной метели. Что касается Подмосковья, то самый значительный снежный покров отмечен в поселке Черусти. Там его высота составила 48 сантиметров.