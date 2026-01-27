Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:49

Стало известно, какие регионы накроет мощная метель 27–29 января

Метель и снежные заносы грозят регионам ЦФО 27–29 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В регионах Центрального федерального округа 27–29 января ожидаются метель и образование снежных заносов на дорогах, говорится в сообщениях управлений МЧС России и Гидрометцентра. Синоптики предупреждают о снегопадах. Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Владимирской, Ивановской, Калужской и ряде других областей.

27-28 января. В Тверской области сильный снег. В Калужской области сильный снег, гололед. 27-29 января. В Ярославской, Ивановской областях, 27-28 и ночью 29 января в Московской области сильный снег, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха составит от минус шести до минус девяти градусов.

В Тульской области за период с 27 по 29 января может выпасть до 20 миллиметров осадков. Это количество составляет примерно половину от месячной нормы. В связи с прогнозируемым ухудшением погоды региональное управление ГИБДД с вечера 26 января начало круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах.

Снегопады ожидаются также 27 и 28 января в Брянской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях. В Белгородской и Воронежской областях осадки будут выпадать в виде мокрого снега, возможен также снег с дождем.

Ранее высота снежного покрова в Москве достигла 31 сантиметра. Это произошло на фоне сильной метели. Что касается Подмосковья, то самый значительный снежный покров отмечен в поселке Черусти. Там его высота составила 48 сантиметров.

погода
метели
МЧС
Гидрометцентр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.