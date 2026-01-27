Яичный конвертик с растекающимся желтком: для этого завтрака понадобятся только яйца и соль

Яичный конвертик с растекающимся желтком — идеальное блюдо для утра. Для этого завтрака понадобятся только яйца, соль и не больше 10 минут вашего времени!

Это блюдо покоряет с первого кусочка контрастом текстур и вкусов. Нежная, почти как у омлета, оболочка скрывает внутри самый главный сюрприз — цельный, теплый, текучий желток.

Рецепт: вам понадобится всего два яйца, щепотка соли и немного растительного масла для сковороды. Разбейте первое яйцо, отделите белок от желтка, поместив желток в отдельную мисочку (он должен остаться целым). В белки разбейте второе яйцо полностью. Посолите и хорошо взбейте яйца. Разогрейте небольшую сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Вылейте взбитую яичную смесь на сковороду и дайте ей схватиться, как блинчик. Когда поверхность почти полностью станет матовой, но середина еще будет слегка влажной, аккуратно поместите в самый центр оставшийся целый желток от первого яйца. Затем сложите края яичного «блинчика» к центру, формируя аккуратный конвертик. Готовьте еще 30–60 секунд на слабом огне, чтобы края скрепились, а желток внутри лишь слегка прогрелся.

