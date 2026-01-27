Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 06:46

Яичный конвертик с растекающимся желтком: для этого завтрака понадобятся только яйца и соль

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Яичный конвертик с растекающимся желтком — идеальное блюдо для утра. Для этого завтрака понадобятся только яйца, соль и не больше 10 минут вашего времени!

Это блюдо покоряет с первого кусочка контрастом текстур и вкусов. Нежная, почти как у омлета, оболочка скрывает внутри самый главный сюрприз — цельный, теплый, текучий желток.

Рецепт: вам понадобится всего два яйца, щепотка соли и немного растительного масла для сковороды. Разбейте первое яйцо, отделите белок от желтка, поместив желток в отдельную мисочку (он должен остаться целым). В белки разбейте второе яйцо полностью. Посолите и хорошо взбейте яйца. Разогрейте небольшую сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Вылейте взбитую яичную смесь на сковороду и дайте ей схватиться, как блинчик. Когда поверхность почти полностью станет матовой, но середина еще будет слегка влажной, аккуратно поместите в самый центр оставшийся целый желток от первого яйца. Затем сложите края яичного «блинчика» к центру, формируя аккуратный конвертик. Готовьте еще 30–60 секунд на слабом огне, чтобы края скрепились, а желток внутри лишь слегка прогрелся.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу на хрустящей подушке из теста фило.

Проверено редакцией
Читайте также
Как пирожки с луком и яйцом, но нежирные: быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус
Общество
Как пирожки с луком и яйцом, но нежирные: быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус
Все сложила в сковородку — и забыла на 10 минут: завтрак для ленивых с яйцами, сыром и колбасой
Общество
Все сложила в сковородку — и забыла на 10 минут: завтрак для ленивых с яйцами, сыром и колбасой
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
Общество
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
За полчаса готовлю завтрак на всю неделю: сладкая и полезная запеканка с овсянкой и фруктами
Общество
За полчаса готовлю завтрак на всю неделю: сладкая и полезная запеканка с овсянкой и фруктами
яйца
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов доложил о важных успехах ВС России в зоне СВО
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.