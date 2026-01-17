Беру яйца и тесто фило — через 15 минут завтрак на столе: яичница на хрустящей подушке

Беру яйца и тесто фило — через 15 минут завтрак на столе: яичница на хрустящей подушке

Превратите обычный завтрак в изысканную выпечку, приготовьте яичницу на хрустящей подушке. Беру яйца и тесто фило и уже через 15 минут завтрак на столе!

В процессе запекания тонкое тесто превращается в золотистое, слоеное и невероятно хрустящее «гнездышко», сохраняя внутри нежный, полужидкий желток.

Для приготовления понадобятся: 2 листа теста фило, 1 свежее яйцо, 20–30 г тертого твердого сыра, соль, щепотка черного перца или паприки по желанию и немного растительного или растопленного сливочного масла для смазывания. Разогрейте духовку до 190–200 градусов. Листы теста фило слегка смажьте маслом. Положите один на другой и аккуратно скомкайте, собрав в круглую лепешку с неровными краями, оставив в центре углубление для яйца. Переложите основу на противень, застеленный пергаментом. Аккуратно разбейте яйцо в центр. Посолите, поперчите и обильно посыпьте тертым сыром, включая края теста. Запекайте 8–10 минут, пока белок схватится, а тесто и сыр станут золотистыми.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский омлет борано из 3 ингредиентов: нежнейшее блюдо из яиц и сыра.