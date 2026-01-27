Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:55

«Звезда K-pop» лишил пенсионерку более полумиллиона рублей

Мошенники под видом К-pop звезды обманули россиянку на 642 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пенсионерка из Дальнереченска перевела мошенникам 642 тыс. рублей, поверив, что общается с солистом популярной корейской поп-группы, сообщили в прокуратуре Приморского края. Аферисты, проанализировав увлечения женщины в соцсетях, предложили ей участвовать в создании благотворительного фонда.

Процесс выманивания денежных средств сопровождался общением потерпевшей по видеосвязи с «популярным исполнителем», схожим с «оригиналом», и участием со стороны последнего переводчика с корейского языка. <...> Для общения с пострадавшей использовали возможности искусственного интеллекта, — уточнили в надзорном ведомстве.

Сначала женщина перевела 325 тыс. рублей якобы для уплаты «таможенного налога» за посылку с деньгами для фонда. Затем под предлогом оплаты перелета и досуга «артиста», который должен был приехать в Россию для встречи, она отдала еще 317 тыс. рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. Установление виновных и возмещение ущерба находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили у пенсионера 650 тыс. рублей. Участвовавшего в передаче денег курьера удалось задержать — им оказался местный житель, который отказался добровольно возмещать ущерб. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с него всей украденной суммы в пользу пострадавшего.

