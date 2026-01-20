Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей

Петербургского пенсионера обманули мошенники на 650 тыс. рублей, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Выборгского района. В ведомстве пытаются помочь обманутому мужчине.

Сообщается, что курьера, который передал деньги аферистам, удалось задержать. Им оказался житель Придорожной аллеи, которого обязали вернуть средства пострадавшему, однако он отказался.

В ведомстве направили в суд требование взыскать с курьера материальный ущерб. Исковое заявление будет рассмотрено в рамках главного производства.

Ранее сообщалось, что в Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась личных сбережений и золотых запасов на общую сумму в 2,9 млн рублей. Преступники действовали по классической схеме «содействия правоохранительным органам».